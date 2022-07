Gemist? Meisje (16) uit Vriezenveen stiekem gefilmd op Franse camping & eerste FC Twente-supportersbus naar Belgrado zit al vol

Huizen ruilen via Facebook als breekijzer in de oververhit­te woning­markt: ‘Het gaat om de perfecte match’

Ze plaatste een bericht op Facebook. ‘Jullie naar Hengelo, wij naar Enschede.’ Vier maanden later staat de eengezinswoning van Patricia Kootstra vol met verhuisdozen. Binnenkort ruilt ze haar huurwoning met een onbekende. En ze is niet de enige. „We hebben nu al meer aanvragen dan in heel 2021.” Een keerzijde is er ook: „Het blijft zoeken naar een speld in de hooiberg.”

