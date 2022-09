Gemist? Mislukte kraak bij juwelier in Hengelo & schrik zit er goed in na overval op Nettorama in Rijssen

Opruimen fietsen op Stations­plein in Enschede: ‘Je knippert met je ogen en het staat weer vol’

Het Stationsplein in Enschede is nog steeds een oerwoud van fietsen. Afgelopen week heeft de gemeente geregeld fietsen laten rechtzetten, maar het is nog steeds een drama. „Maandag gaan we het anders aanpakken”, zegt projectadviseur Mario Poorthuis.

