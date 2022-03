Gemist? Raadsleden in Twente en de Achterhoek gaan meer verdienen & transportsector beleeft ‘rare tijden’

Ben je er vandaag niet aan toegekomen om al het regionale nieuws op Tubantia.nl te volgen? Geen probleem, we hebben het in een overzicht voor je op een rij gezet. Dit is het nieuws van vrijdag 11 maart.

Twentse transportsector beleeft ‘rare tijden’ | De torenhoge dieselprijzen treffen ook de transportsector. 2.20 euro kost een liter diesel langs de snelweg. Truckers betalen al snel meer dan 1000 euro voor een volle tank. De meeste transporteurs werken met brandstofclausules in hun contracten, voor pakketbezorgers ligt dat anders.

FC Twente-trainer Ron Jans: ‘Honderd procent vertrouwen in de speler en mens Cerny’ | Het is slechts een kwestie van tijd voordat Vaclav Cerny meer minuten gaat maken bij FC Twente. Dat zegt trainer Ron Jans. „Dit komt goed met hem”, aldus de oefenmeester.

Oldenzaal vangt Oekraïense vluchtelingen op in voormalige school Windroos | De gemeente Oldenzaal gaat Oekraïense vluchtelingen opvangen in de voormalige school van De Windroos aan de Bentheimerstraat. De gemeente wil er over twee weken al de eerste vluchtelingen kunnen huisvesten. Met dit aanbod neemt Oldenzaal een deel van de regionale opdracht voor haar rekening om op korte termijn duizend vluchtelingen op te vangen en op de langere termijn tweeduizend.

Raadsleden in Twente en de Achterhoek gaan meer verdienen | Raadsleden in deze regio gaan aanzienlijk meer verdienen ten opzichte van vier jaar geleden. Nieuw verkozen raadsleden verdienen dit jaar minimaal 1.081 euro per maand. In de grootste gemeenten loopt dit bedrag op tot zo’n 2.650 euro per maand.

Poll Raadsleden in Twente en de Achterhoek gaan meer verdienen Terecht, van werk als raadslid hoor je rond te kunnen komen

Ik zie dit geld liever naar de inwoners van de gemeente gaan

Je moet raadslid worden uit overtuiging, niet voor het geld Raadsleden in Twente en de Achterhoek gaan meer verdienen Terecht, van werk als raadslid hoor je rond te kunnen komen (28%)

Ik zie dit geld liever naar de inwoners van de gemeente gaan (21%)

Je moet raadslid worden uit overtuiging, niet voor het geld (51%)

Vrachtwagen met container vol stikstof belandt in sloot bij Zenderen | Een tankwagen met daarin stikstof is vrijdagochtend in de sloot terecht gekomen bij Zenderen. De omgeving is afgezet in verband met de stof die in de container zit. De brandweer controleert de tankwagen of er een lekkage is ontstaan.

Sylvia uit Enschede bouwde een bus om tot mobiele nagelstudio | Foodtrucks zijn er in alle soorten en maten, maar een nagelstudio op wielen? Zeldzaam! Waarom, dacht de Enschedese Sylvia Baasdam. En dus ging ze de uitdaging aan, bouwde een bus om en kan nu overal nagels zetten. „Mijn man dacht: Oh nee, ze heeft weer wat.”

Arnold Bruggink neemt kijkje in de keuken bij FC Twente | Arnold Bruggink gaat de komende periode een kijkje nemen in de keuken van verschillende afdelingen van FC Twente. De 44-jarige oud-speler van de club doet dat in het kader de cursus ‘leergang management betaald voetbal’ die hij volgt.

Twentse boswachter komt op voor adders die spermavoorraad opbouwen | Massaal uit hun winterslaap ontwaakte adders worden momenteel bedreigd door natuurfotografen. Boswachter Rick de Ruiter van Staatsbosbeheer komt op voor de beschermde dieren die zich voorbereiden op de paring.

Nieuwe politiechef Janny Knol: ‘Moet je op alle meldingen met een politieauto reageren?’ | Ze is een doener, zegt Janny Knol (52), de nieuwe politiechef van Oost-Nederland. Geen woorden, maar daden. ,,Je kan over heel veel dingen praten en dromen. Ik ben wel van: laten we het gaan doen.”

Avia Volt in Enschede neemt uniek laadplein in gebruik | Twente beschikt sinds deze week over een uniek plein, waar niet alleen elektrische personenauto’s kunnen laden, maar ook elektrische vrachtwagens. De techniek achter dit plein is bijzonder voor Twente en zelfs Nederland.