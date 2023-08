Gemist? Rel rond kunst Cremer & Twentse wegwerkers vrij, maar beide nog verdachte na dood kermisexploitant

Hoe groot is de kans op eerwraak door Enschedeër T. (47)? Rechters staan voor lastig dilemma

Hoe groot is de kans dat Enschedeër T. eerwraak pleegt op zijn aanstaande ex-vrouw? Dat is de vraag waarover de rechtbank in Almelo zich de komende twee weken buigt. T. viel zijn vrouw aan op de school van zijn kinderen, trachtte haar te wurgen en gaf een leraar een kopstoot. In zijn huis werden wapens gevonden.