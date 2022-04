Gemist? Russische Airbus op Twente Airport ‘aan de ketting’ & blijft het record van FC Twente voor altijd staan?

Als een onvervulde wens lag Bruid te Koop door corona in de kast: Eindelijk Rokjesdag bij de Reisopera

ENSCHEDE - Twee jaar lag de voorstelling Bruid te Koop bij de Reisopera op de plank. Corona verstoorde in het voorjaar van 2020 de première in het Wilminktheater. Zaterdag kwam die première er alsnog. Rokjesdag in Enschede.

3 april