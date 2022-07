Gemist? Slachtoffer schietpartij is 32-jarige Hengeloër & derde generatie Twents bruidsmode-imperium ervaart nu zélf magie van trouwjurk

Durf te vragen Nog een laatste keer ouderwets lachen in Albergen bij café Miets, met Thijs Kemperink, André Manuel en meer comedians

Wie in Albergen woont, weet zo langzamerhand niet beter: de deuren van het vroegere café Miets zijn al ongekend lang hermetisch afgesloten. Maar daar komt zaterdag verandering in. Thijs Kemperink en co voegen de bijzondere locatie toe aan een avondje Comedy Express. „Wie een anekdote van vroeger op het podium durft te vertellen, krijgt twee kaartjes gratis.”

