Gemist? Stevige militair uit Enschede gesloopt door long covid & niets is te gek tijdens Nationale Pannenkoekendag

Ultieme reddingsac­tie: als fans van FC Twente voorbij fietsen, worden salaman­ders van de weg gehaald

Wat als er 3500 FC Twente supporters in de schemer over de F35 naar De Grolsch Veste fietsen, terwijl er massaal salamanders oversteken? Dan help je ze een handje. Ruim 30 Hengelose vrijwilligers komen zondag in actie om een slagveld te voorkomen.