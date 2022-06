Gemist? Te weinig sporthallen in Enschede & niks in Twente is veilig voor opdringerige exoten

Straten in Enschede zijn door defecte lantarenpa­len te donker en dat levert gevoel van onveilig­heid op

ENSCHEDE - In delen van Enschede is het ‘s avonds aardedonker doordat straatverlichting defect is of wordt uitgeschakeld. Dat roept volgens raadslid Gert Kel van BBE gevoelens van onveiligheid op. Hij wil actie van het college, zo verklaarde hij in maandag in de raad.

13 juni