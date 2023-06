Gemist? ‘Tentenkamp’ van daklozen in Volkspark weggehaald & landbouwgrond van Sanderink wordt gedwongen geveild

met video & poll Knettergek van megaroeken­ko­lo­nie in eikenbosje: ‘Niemand houdt het langer dan anderhalf uur vol in de tuin’

De grootste roekenkolonie van de Achterhoek, met 300 nesten waarin zeker 1000 vogels zitten, huist in een eikenbosje in Gaanderen. ,,Waarom is deze vogel beschermd?”, vragen buren zich af, die dagelijks overlast hebben van het dier.