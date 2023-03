Gemist? Universiteit Twente doet belangrijke ontdekking rond waterstof & Omtzigt de grootste in nieuwe peiling

MET VIDEO Muziekpro­ject over Oekraïense vluchtelin­gen van drie Enschedese Ar­tEZ-studenten: ‘Pak alles maar, sloop onze huizen, onze trots krijg je niet’

Drie studenten van het ArtEZ Conservatorium in Enschede vertellen met een single mét een videoclip en de documentaire Take it all het verhaal van Oekraïense vluchtelingen in Twente. „Ondanks de grote cultuurverschillen blijven we diep van binnen allemaal hetzelfde.”