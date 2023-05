Gemist? Vandalen leggen stenen op het spoor bij Almelo & zo beleefde Loewana (17) uit Enschede haar moment op de Dam

Bronzen beer velt waaghalzen die stapstenen op Hengelose Markt willen nemen: ‘Ik had die beer niet gezien’

Er is alom lof voor het nieuw ingerichte marktplein. Maar de grote bronzen beer die krom gebogen over de stapstenen in de vijver staat, heeft in een paar weken tijd al meerdere slachtoffers gemaakt. „Ik had die beer niet gezien, ik keek naar de stapstenen.”