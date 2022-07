Gemist? Vrachtwagen met varkens kantelt in Holten & plots staat ’s nachts een man onder het bloed voor Moniques deur

Midden in de nacht wordt er bij Twentse Monique in paniek aangebeld: ‘Help me, help me’. Overal is bloed

ENSCHEDE - Ze zijn nog niet zo lang in slaap als er keihard wordt aangebeld. Hard en lang. Twee keer. Monique en Henry zijn meteen klaarwakker. Ze horen een man roepen: ‘I have blood, I have blood’ - ik heb bloed. Als Henry de deur opent staat er een ontredderde man onder het bloed voor zijn neus. In het schijnsel van de lantaarns glinstert op straat een lang bloedspoor.

12:37