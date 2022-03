Gemist? Wonen in Haaksbergen en Winterswijk het duurst & ergernis over afvaldump in Enschede

Ben je er vandaag niet aan toegekomen om al het regionale nieuws op Tubantia.nl te volgen? Geen probleem, we hebben het in een overzicht voor je op een rij gezet. Dit is het nieuws van dinsdag 8 maart.

Slachtoffer Schelfhorstmoord in Almelo werd met 29 messteken om het leven gebracht | René Lucas uit Almelo was volstrekt kansloos toen hij in die septembernacht in 2021 in het Schelfhorstpark Richard L. tegen het lijf liep. Lucas werd met 29 messteken om het leven gebracht, maar de aanleiding voor de moord is nog altijd niet duidelijk.

Sociaal plan maakt bij Brugman in Tubbergen niemand écht blij: ‘Er was meer beloofd’ | De toonzetting van het bericht vorige week in de krant was hen wat ‘te vrolijk’. Het ging over de bereikte overeenstemming over het sociaal plan bij de sluiting van radiatorenfabriek Brugman. „Er valt hier niets te juichen.”

Cursisten van Needse rijopleider moeten maanden langer wachten op rijexamen: ‘Ik ben verbannen bij het CBR’ | Cursisten van de Needse rijopleider Henrie Kamps moeten tot enkele maanden langer wachten om praktijkexamen te kunnen doen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). De ondernemer achter Rijbewijzz en Rijlezz stelt dat zijn cursisten worden ‘gepiepeld’ door de instantie waarmee hij mot heeft.

‘t Is duur wonen in Haaksbergen en Winterswijk, forse stijging woonlasten in Twenterand | Waarschijnlijk ploft binnenkort weer de enveloppe met de gemeentelijke belasting op de mat. En schrik dan niet: de woonlasten zijn in onze regio weer een stukje hoger dan vorig jaar. Haaksbergen en Winterswijk spannen de kroon. Dat blijkt uit cijfers van Vereniging Eigen Huis.

Tuckerville maakt eerste namen bekend: Danny Vera, Guus Meeuwis en DI-RECT naar Het Rutbeek | Guus Meeuwis, Krezip, Danny Vera en de Amerikaanse singer-songwriter Matt Simons komen in september naar het festival Tuckerville, op Het Rutbeek in Enschede. Dat maakt het festival deze dinsdagochtend bekend. Ook Ilse DeLange, het gezicht van Tuckerville, is uiteraard weer van de partij op de line-up. Check hier de overige namen die nu al bekend zijn gemaakt.

Studenten van UT bouwen bierkrattenbrug: ‘In tijden van ellende moet je ook plezier kunnen maken | Oorlogsgeweld bedreigt Europa, maar op de campus doen studenten mee aan een recordpoging bierkratten stapelen. Dat schuurt, begrijpt ook student Jaime de Bruin. Maar hij en zijn studievrienden kunnen het uitleggen. „In tijden van ellende moet je ook plezier kunnen maken.”

Blauwgeel Rigtersbiertje voor Oekraïne: ‘Na beelden op TV kun je niet stil blijven zitten’ | De Haaksbergse brouwerij Rigtersbier heeft in paar dagen tijd een actie voor Oekraïne opgetuigd. De boodschap op het etiket luidt: ‘Make Beer Not War’. „Verschrikkelijk wat daar gebeurt. We willen iets doen. Alle kleine beetjes helpen.”

Plaatjes verzamelen bij Jumbo Kuipers: ‘Interesse in stadshistorie leeft enorm in Oldenzaal’ | Een luxe boek met harde kaft gewijd aan de rijke historie van onze Hanzestad: klanten van Jumbo Kuipers kunnen het boek de komende weken zelf samenstellen met de stickerfoto’s die de supermarkt vanaf deze week bij de boodschappen cadeau geeft.

Afvaldump grote ergernis in Enschede: gevolg beleid gemeente of aso gedrag? | Hoofdschuddend lopen bezoekers van winkelcentrum Zuid langs glasbakken en containers voor textiel, papier en verpakkingen. Ernaast ligt een flinke berg rotzooi. Vloerbedekking, een opgerolde matras, smerige kussens, volgepropte plastic zakken en een stapel planken die zo te zien ooit een kast vormden. Inwoners verwachten van de nieuwe gemeenteraad aanpassing van het inzamelbeleid maar tegelijk wordt vastgesteld: „Het is vooral aso gedrag.”

Is er een caverne ‘aan de wandel’ onder afvalverwerker Twence? | Het is een in de literatuur beschreven fenomeen: een holle ruimte in de grond die zich naar boven verplaatst. Op 18 januari 1991 in Hengelo kwam zo’n holte aan bij het aardoppervlak en veroorzaakte een zinkgat. De grote vraag is of er nu weer zo’n gat ‘aan de wandel’ is. En zo ja, hoe dan?

