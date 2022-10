Gemist? ZGT oefent op gevaarlijke cyberaanval & Enschedese politiek wil structureel plek voor 500 asielzoekers

met video Ootmarsum­se zangeres Silke Veld brengt tweede single uit, met haar vader op de piano: In de Muziek

ENSCHEDE/OOTMARSUM - De Twentse singer-songwriter Silke Veld brengt deze vrijdag haar tweede single ‘In de Muziek’ uit. In het nieuwe lief zingt de 23-jarige muzikante over ‘de liefde en strijd tussen ouder en kind’. Een videoclip is er ook al, die Silke met haar vader en broer opnam in De Kleine Willem in Enschede.

