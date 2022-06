Gemoederen in Enschede lopen hoog op over aanpak seksuele straatintimidatie: ‘Wij willen die klojo’s gewoon van de straat!’

Geluiden van de straat Vluchtelin­gen of Hannah van Hendrik? Kiezen vindt publiek in Lonneker groot dilemma

LONNEKER - De 500 vluchtelingen in de noodopvang op de voormalige vliegbasis moeten volgende week weg. Vanaf begin juli start de opbouw van theaterspektakel Hannah van Hendrik op de evenementenlocatie. Waar moeten de vluchtelingen naartoe? Het is onbekend. Moeten zij wijken of de theatermakers? Verslaggever Josien Kodde peilde de stemming in Lonneker en concludeert dat kiezen een dilemma is.

23 juni