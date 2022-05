Gendringen dient klacht in tegen Enschedese arbiter Olaf Wiggers die supporter ‘dorpsgek’ noemt

met video Verbod op gokrecla­mes schiet ook in Twente nog niet op: ‘Mijn vriend verliest heel veel geld’

Vanaf volgende maand zijn rolmodellen in gokreclames verboden, en werkt het kabinet aan een algeheel verbod op die commercials. Daar is in Twente op dit moment nog weinig van te merken. Verslaggever Joost Dijkgraaf ging de straat op met de vraag: rien ne va plus, wat vindt u?

26 mei