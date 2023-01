Genoegdoening en meer politieke invloed; de plannen van Narda Teke-Bozkurt

Met video Zzp’er Bjorn uit Enschede heeft een goed jaar gehad en gaat het vieren: ‘Heb voor 3000 euro vuurwerk gekocht’

ENSCHEDE - Vuurkorven op het trottoir, oliebollen in de schaal, flessen bier op de statafels. De Noordhoek Hegtstraat in Enschede beleeft oudejaarsdag uitbundig, zoals altijd, eigenlijk. Over een hechte buurt, waar op vuurwerk niet beknibbeld wordt. „Het gaat er hier vanavond flink af.”

31 december