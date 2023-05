Gewonde bij aanrijding in Enschede, auto's flink beschadigd

Automobi­list richt ravage aan in Enschedese straat, man mogelijk onder invloed

Een automobilist heeft maandag aan het eind van de middag een geparkeerde auto geramd in Enschede. Dit gebeurde in de Ypkemeulenstraat. Doordat de geparkeerde auto ging rollen, raakten er in de straat ook drie andere voertuigen beschadigd.