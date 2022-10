Gewonde bij aanrijding op kruising in Enschede

lezersbrief Fiasco met foto’s en WOZ-ge­gluur: ‘Stuur bos bloemen en zeg sorry’

De WOZ-pilot in Enschede met het insturen van foto’s heeft in ieder geval één inwoner op leeftijd hevig van streek gemaakt. „Een excuus is op zijn plaats”, meldt oud-Twentenaar Jan Buyvoets in een reactie.

28 oktober