Gezelligheid boven strijd bij Twentse Vrouwenloop

Failliet De Brink Directmail Enschede maakt doorstart

15:00 ENSCHEDE – Montapacking in Gorinchem heeft de fulfilmentaciviteiten van het failliete De Brink Direct Mail in Enschede overgenomen. Hoeveel van de 27 werknemers in dienst kunnen blijven is onduidelijk, maar Montapacking wil wel vanuit Enschede gaan opereren.