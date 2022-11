Gezondheidsinspectie grijpt in: thuiszorgbureau in Enschede moet stoppen

Sportclub Enschede vecht voor zijn bestaan, maar blijft strijdbaar: ‘We laten ons niet wegslaan’

ENSCHEDE - SC Enschede - Eilermark was ooit een plaatselijke topper in de top van het amateurvoetbal. Nu een wedstrijd in de marge van het zaterdagvoetbal. De thuisclub zit op veel fronten in zwaar weer en moest ook nog eens een 6-2 nederlaag slikken op eigen veld.

7 november