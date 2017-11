GGD: '1 op de 6 Twentenaren verleent mantelzorg'

Als oorzaak noemt de GGD met name de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, waarmee de verantwoordelijk voor mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn bij de gemeente is komen te liggen. In de praktijk blijkt dat vooral mantelzorgers de taken van de terugtrekkende overheid opvangen. Bovendien blijven ouderen langer thuis wonen.

Belasting

Van de ongeveer 78.000 Twentenaren die mantelzorg verlenen voelt zo'n 11 procent zich in meer of mindere mate belast. Dat percentage ligt lager dan het landelijk gemiddelde van 14 procent.

Mantelzorg is de onbetaalde zorg die gegeven wordt aan een bekende of naaste, zoals partners, ouders, kinderen, buren of vrienden, die langdurig hulpbehoevend is wegens ziekte of een handicap. Die zorg moet minstens 8 uur per week gegeven worden, gedurende een periode van minimaal drie maanden.