GGD Twente bereidt zich voor op vaccinatie voor iedereen in najaar

Enschede Anders wil van college de juiste keuze voor de meest kwetsbaren in de stad

ENSCHEDE - In het najaar mag de Enschedese raad een keuze maken bij de aanbesteding voor de ondersteuning huishoudelijke hulp voor meer dan 6000 inwoners van de stad. In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces botsten raadslid Margriet Visser van Enschede Anders en wethouder Jeroen Diepemaat van de VVD over dit onderwerp.

11 juli