Giftige sfeer bij D66 Enschede, lid voelt zich bedreigd: ‘Laf, laag, miezerig mannetje, ik wil je hier nooit meer zien’

Bewijs in moordzaak Daan Mellée uit Enschede stapelt zich op: ‘Hij is een echte killer’

ALMELO/ENSCHEDE - Het OM heeft meer bewijs gevonden in de moordzaak van Daan Mellée uit Enschede. Dat bleek tijdens de tweede voorbereidende zitting in de rechtbank in Almelo. De rechters oordeelden dat verdachten Daniël V. en Daans ex-vriendin Debbie G. in voorarrest blijven tot de volgende zitting in juli.

9:25