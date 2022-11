Glanerbruggers kunnen voorlopig nog niet zwemmen: extern bureau onderzoekt mogelijkheden voor heropening De Brug

GLANERBRUG - Een extern bureau gaat onderzoek doen naar het heropenen van zwembad De Brug. Dat onderzoek moet in april klaar zijn. „We moeten in Glanerbrug alles op alles zetten, zodat we eind 2023, begin 2024 weer kunnen zwemmen in De Brug”, zegt dorpsraadvoorzitter Bert Siemeling.

Afgelopen mei bleek uit een onderzoek onder de bevolking van Glanerbrug dat er veel steun is voor het idee om zwembad De Brug te heropenen. De nieuwe coalitie beloofde eenmalig 2,2 miljoen euro bij te dragen, als er een haalbaar plan komt. De Dorpsraad Glanerbrug pakt de handschoen op en laat nu onderzoek doen naar de mogelijkheden door een extern bureau.

Het doel is, De Brug te renoveren tot een energiezuinig en gasloos zwembad. Een duurzaam gerenoveerd zwembad betekent immers een besparing op de kosten van de exploitatie. Dat er steun is, wil beslist niet zeggen dat De Brug binnenkort alweer open kan. De volgende fase zal een stuk gecompliceerder zijn. „Wij zien het als een gemeenschappelijk belang het zwembad te realiseren. En hopen dat het proces uiteindelijk zal uitmonden in een positief raadsbesluit”, meent voorzitter Bert Siemeling van de Dorpsraad Glanerbrug.

Tot april de tijd

De gemeente en Dorpsraad Glanerbrug kiezen binnenkort een extern bureau om het vervolgonderzoek te starten. Dat bureau krijgt tot eind april volgend jaar de tijd onderzoek te doen naar de bouwkundige staat van het gebouw en de technische installatie.

Ook wordt onderzocht welke organisatievorm het beste bij de toekomstige exploitatie past. Moet de gemeente de exploitatie gaan uitbesteden, of moet het zwembad overgedragen worden aan iemand anders? „In dat onderzoek komen de renovatie, exploitatie, financieringsmogelijkheden en definitieve rechtsvorm aan de orde”, zegt Siemeling. „Belangrijke vraag hierbij is of de gemeente als eigenaar het zwembad laat exploiteren door een derde partij, of is er sprake van een particuliere aangelegenheid, waarbij het eigendom wordt overgedragen? In het laatste geval moet het vervolgonderzoek ook een antwoord geven welke rechtsvorm daarbij past. Wordt het dan een vereniging of toch een stichting? De Dorpsraad vindt het in dat geval van belang dat de toekomstige rechtsvorm en exploitant ook bij het proces betrokken worden.”

Bevolking betrekken

Siemeling wil ook de inwoners van Glanerbrug blijven betrekken. „Daarom zoeken wij in het proces ook de aansluiting bij het gedachtengoed van de Droom van Glanerbrug. Dit betekent dat de Glanerbrugse samenleving invloed heeft op de uiteindelijke keuze. In het voorlopige haalbaarheidsonderzoek van de Dorpsraad is die betrokkenheid op diverse manieren al vastgelegd.”

Toegezegd geld

Ook de ondernemers kunnen aanhaken. „Het is een proces dat stap voor stap vorm moet krijgen waarbij de gemeente als belangrijke investeerder samen optrekt met de dorpsraad. Ik ben optimistisch over het proces, maar ook wel zo reëel dat ik over de uitkomst nog niets kan zeggen.” Wel is er volgens hem al veel geld toegezegd. „De Dorpsraad is positief over de nu al toegezegde bedragen uit de Glanerbrugse samenleving om de kosten van de renovatie of de kosten van de exploitatie te verlagen.”