Glasleverancier uit Almelo haalt ramen voor de oprit van particulieren weg: ‘Wij vinden dit zeer redelijk’

Marcel balanceert op sluis­schuif, Theo worstelt met waterplan­ten: anderhalf uur varen op de Buurser Pot is een feest

De Buurser Pot is een hit, de zes vaarten per week zitten bijna altijd vol. Op deze zomerse dag laten schippers Theo Coopmans en Marcel Twente hun passagiers in twee vaarten zien hoe het buitengebied van Haaksbergen er vanaf het water uitziet en hoe het is ontstaan. Verslaggever Corine Engelbarts stapte ook in.