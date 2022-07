Gloednieuw festival in hartje Enschede: ‘Bijna te mooi om waar te zijn’

ENSCHEDE - Het mag nu al een blijvertje heten. Het gloednieuwe festival ‘In het Volkspark’ is nog maar net begonnen of iedereen voelt: dit is uniek. En dan moeten BLØF en Chef’Special het hoofdpodium nog bestijgen...

Een hoog Twents gehalte. Met Miss Montreal als opening, BLØF er tussenin en Chef’Special als uitsmijter is de regio goed vertegenwoordigd. Sanne - Miss Montreal - Hans deed de popacademie in Enschede. Gitarist Bas Kennis van BLØF studeerde een blauwe maandag aan de UT en bij hoofdact Chef’Special blaast Luuk Hof uit Hengelo de trompet.

En Enschede voert al meteen de boventoon, als Miss Montreal het publiek - 10.000 man, en ze zijn bijna allemaal op de fiets - het festival opent. Zet haar aan het begin en de sfeer is meteen goed. Meezingen!, maant ze de festivalgangers. En na een half uurtje: „Ik word ook een dagje ouder, ik ben kapot. Dus als ik zing, vind ik het fijn als iedereen meedoet.” Zij flanst ‘Enschede’ in haar songs en draagt een liedje op aan een ex, uit Enschede. „Deze is voor Tim van Doorn. Een jongen uit Enschede. Die had mijn hartje echt gebroken.”

Het is de eerste editie van ‘In het Volkspark’, maar het had al de derde moeten zijn. Wat in 2020 het nieuwe festival van Twente moest worden viel door corona in duigen. Nu twee jaar later mogen Absolutely Fresh en Concert at SEA-organisator Agents After All deze zaterdag hun nieuwe festival lanceren.

„Zo’n festival midden in de stad van Enschede met alleen maar livemuziek is uniek”, zegt festivaldirecteur Eric van Oosterbaan. Hij hoopt met dit nieuwe regionale festival op nieuw terrein weer leven in de brouwerij te brengen. „Niet alleen ik, maar ook bezoekers zijn toe aan een nieuw feestje.”

Van Oosterbaan ziet de toekomst van het festival In het Volkspark rooskleurig tegemoet. Nu zijn er 10.000 kaarten verkocht, maar: „In overleg met de gemeente zouden we de komende jaren nog kunnen opschalen in het maximumaantal bezoekers”, zegt hij. „Zo is het dit jaar nog écht een regionaal festival, maar het zou natuurlijk gaaf zijn om dit naar een landelijk niveau te brengen in de komende jaren.”

De optredens duren zaterdag tot 23.00 uur.

Volledig scherm Miss Montreal in het Volkspark © MK

