Goede wil, maar geen geld voor IJsbaan Twente, Enschede staat er alleen voor

Topper tussen PEC Zwolle en Heracles Almelo waarschijn­lijk niet op tv: ‘Wereld op z'n kop’

Het is onzeker of de topper in de Keuken Kampioen Divisie tussen Heracles Almelo en PEC Zwolle zondag live te zien is op tv. ESPN heeft ervoor gekozen de wedstrijd niet uit te zenden, omdat er te weinig animo voor zou zijn. PEC baalt van de gang van zaken. ,,We vinden het de wereld op z’n kop”, stelt directeur Xander Czaikowski

18:00