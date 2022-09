Gogbot klopt weer aan de deur in Enschede; inclusief de Fuck Poetin party

Het is de erkenning dat Gogbot ertoe doet op de festivalkaart van Nederland. Maar sinds Gogbot óók deelt in de subsidiepot van het Rijk, heeft het bijna 3,5 ton extra te besteden. Dat is te merken: het festival groeit, werkt samen met de grote cultuurinstellingen in Enschede, weet veel internationale namen naar de stad te halen en blijft tegelijk ook een beetje bescheiden. Gogbot is voor iedereen, dus grotendeels gratis.