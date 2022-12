Gratis 300 kilo grofvuil storten, in strijd tegen rommel bij containers

Een driezitsbank, oude koelkast of het onderstel van een buffetkast. Het is geen vreemd beeld naast de containers in de stad. het zijn containers voor restafval, papier of verpakkingen, maar grofvuil wordt er heel vaak naast geplaatst. Dat grofvuil moet naar een afvalbrengpunt. Dat is tot 75 kilo per jaar gratis, daarna moet je betalen. Door dat per 1 januari op te schroeven naar 300 kilo hoopt de gemeente dat er minder rommel bij de containers wordt neergezet en zo het straatbeeld verbetert. Het gaat nog om een proef. Als het werkt wordt het ingevoerd.