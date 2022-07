Grenzen van waterwinning in zicht: Twente drinkt straks water uit de IJssel

update | MET VIDEO Monumenta­le boerderij Erve 't Kromhof in Enschede verwoest na uitslaande brand

ENSCHEDE - In een leegstaande monumentale boerderij aan de Heutinkstraat in Enschede is donderdagochtend een grote brand uitgebroken. Twee panden staan volledig in brand, de boerderij kan als verloren worden beschouwd.

30 juni