Grolsch een week lang in het donker: ‘De bierkoelkast kan ook uit’

Een opmerkelijk gezicht, een donkere Grolschbrouwerij aan de A35. Waar je anders bij het flesgroene licht rechts afslaat voor de N18 naar Enschede of Haaksbergen of weet dat je bijna thuis bent, is het nu donker. De straatlantaarns branden om de vrachtwagens en het personeel de weg te wijzen en in de fabriek brandt het noodzakelijke licht, maar verder is alles uit. De brouwer wil zo aandacht vragen voor de landelijke campagne ‘Zet de knop om’, die mensen bewust moet maken van hun energieverbruik. En hoe dat omlaag kan.