Grond in Boekelo vervuild; speeltuin afgezet

BOEKELO - Met een bord en afzetlint waarschuwt de gemeente Enschede inwoners van Boekelo de kleine speeltuin en de vijver bij de Boekelose Stoomblekerij niet te gebruiken. In de grond zijn verhoogde waarden PFAS aangetroffen. Op donderdag 12 mei is er een informatieavond over de vervuiling.

De vervuiling kwam aan het licht tijdens regulier onderzoek. In heel Enschede controleert de gemeente de bodem op verontreiniging. Dat gebeurt vooral op plekken waar vroeger vervuilende bedrijven stonden. De vorige week gesignaleerde verhoogde waarden PFAS bevinden zich in de grond waar in het verleden de blekerij en Texoprint in bedrijf waren.

Schadelijk voor milieu

PFAS zijn chemische stoffen die worden gebruikt in de industrie. Dat gebeurde in Boekelo om kleding waterafstotend te maken, daarnaast werden PFAS gebruikt als blusmiddel. PFAS breken niet af in het milieu en kunnen schadelijk zijn voor mens en dier.

In Boekelo is de grond aan de oppervlakte en op 50 centimeter diepte op acht plekken onderzocht. De inspectie laat zien dat overal sprake is van veilige waarden; de metingen vallen binnen de veilige normen die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hanteert. Op twee plekken komen de waarden niettemin dichtbij de RIVM-norm: in het zwarte zand rond de kleine speeltuin aan de Boekelose Stoomblekerij en ondergronds in het talud van de vijver.

Nader onderzoek

Voor de gemeente is dat reden de grond de komende weken uitgebreider te onderzoeken. Het water in de vijver is nog niet onderzocht, maar ook dat gebeurt binnenkort. In afwachting van de resultaten geldt het advies de speeltuin, de vijver en de beek niet te gebruiken. De houten speeltuin Natuurlijk Spelen is wel toegankelijk.

De gemeente houdt op donderdag 12 mei een informatieavond over de vervuilde grond. Die heeft plaats bij café De Buren aan de Beckumerstraat en begint om 19.30 uur.