Grote hoeveelheid hennepafval gedumpt in buitengebied van Enschede

Twentse gemeenten volop bezig met leefgeld voor vluchtelin­gen: ‘Niet in contanten’

ENSCHEDE - Het had nogal wat voeten in de aarde, maar Oekraïense vluchtelingen die in Enschede geregistreerd zijn, kunnen daar vanaf vandaag terecht voor leefgeld. Bij voorkeur wordt het niet in contanten uitgekeerd, maar overgemaakt op een Nederlands bankrekeningnummer. Andere Twentse gemeenten zullen snel volgen. „Nu moeten gastgezinnen nog overal in voorzien.”

8 april