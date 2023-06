Grote Kerk in Enschede wordt musicalwalhalla; gratis walk-in expositie met bijzondere kostuums en rekwisieten

Eens een Tukker Hanneke uit Enschede volgde haar grote liefde naar Peru: ‘Dit is het land van mijn kinderen’

Een avonturier is ze nooit geweest. Toch verliet Hanneke Otten (67) haar geboorteplaats Enschede om zich samen met de liefde van haar leven te vestigen in Lima, de hoofdstad van Peru. „Pas op het moment dat je kinderen krijgt, raak je in het leven echt geworteld.”