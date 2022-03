Grote schade bij woningbrand in Enschede

Slachtof­fers van veroordeel­de man (19) uit Glanerbrug verkeerd geïnfor­meerd door OM

ALMELO - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de zaak van W. (19) uit Glanerbrug niet handig gecommuniceerd naar zijn slachtoffers. De jongen werd op 4 maart veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk voor een steekpartij in zijn woonplaats in juni vorig jaar. Maar in de gevangenis zit hij niet. Door miscommunicatie bij het OM, is vergeten hem opnieuw aan te houden.

22 maart