Hard werken, geen hobby’s en nooit vakantie, toch is paardentrainer Lambertus uit Usselo gelukkig: ‘Ik ga nooit met pensioen’

TwenteMili­eu opent textielba­lie in Enschede: 'Als je iets nieuws koopt, gooi dan iets anders weg'

ENSCHEDE - „Er is veel verbazing in mijn omgeving als ik vertel dat ook kapot en versleten textiel in de container mag worden gegooid. Mensen denken dat alleen draagbare kleding kan worden gedoneerd, maar dat is niet zo”, aldus Bas Assink van Twente Milieu.

27 oktober