Harmen uit Enschede scoort op WK zeilen: ‘We hebben zelfs een wc en een oventje aan boord’

„Ik ben even van de fiets afgestapt om de telefoon op te nemen. Ik sta ergens in Stockholm. Mijn boot ligt in de haven. Gaaf joh, midden in de stad. We gingen voor het WK, werden derde en nu is de vakantie begonnen. De boot van Patrick ligt naast die van mij. We hebben de wedstrijd met die van hem gevaren. Eerst zoveel mogelijk overgeladen naar mijn boot om zo licht mogelijk te vertrekken. Nu pakken we zijn spullen weer terug over. Volgende week varen we in een week of vijf terug naar Nederland. Vakantie!”