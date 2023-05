Heb je ze gespot? Ruim 250 motorrijders in pak halen 32.000 euro op voor het goede doel

Minder senioren­voet­bal, meer smoothies: Gerrit Pieters (64) stopt na 55 jaar bij Rigters­bleek

Gerrit Pieters (64), de oudste nog actieve voetballer van Rigtersbleek, stopt ermee. Na 55 jaar is het mooi geweest. Zijn verhaal is niet uniek, maar wel bijzonder. Wat zijn volgens deze ‘oude rot’ de grootste veranderingen in de Enschedese voetballerij?