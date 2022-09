Hele winter nachtopvang voor dak- en thuislozen in Enschede: ‘Hier moet niemand op straat slapen’

Het is een flinke koerswijziging voor Enschede. Tot nu toe was er bij Humanitas Onder Dak alleen een noodopvang in de winterperiode: daklozen waren welkom als het kouder was dan twee graden. Daar willen de meeste politieke partijen van af. Voor komende winter is 141.000 euro vrijgemaakt om de winternachtopvang uit te breiden, zoals afgesproken in het coalitieakkoord.

Niemand buiten slapen

In de winternachtopvang zijn zestien slaapplekken beschikbaar voor mensen die geen gebruik maken van de maatschappelijke opvang en daardoor vaak op straat slapen. Ze kunnen nu ook naar binnen als het minder koud is. Sommige daklozen hebben een matige gezondheid.

Wethouder Jurgen van Houdt, van de ChristenUnie, is blij met dit collegebesluit. „We voorkomen op deze manier dat mensen in het najaar buiten moeten slapen, ongeacht de temperatuur. In onze gemeente moet niemand op straat hoeven slapen.”

Uitbereiding opvang

De nieuwe gemeenteraad had al langer de wens om de opvang uit te breiden. Door de winternachtopvang alle nachten open te stellen voor dak- en thuislozen, zonder temperatuurgrenzen, is er duidelijkheid voor hen die er gebruik van willen maken. Ook voor de teams die er werken is het makkelijker: er is meer zekerheid en duidelijkheid, de 2-gradenregeling gaf weinig houvast.