Hengelose Bar bistro Loev opent vestiging op Oude Markt in Enschede

DA in Stadsveld houdt opheffings­uit­ver­koop '70 procent korting in laatste week'

Sinds 1975 kan je bij DA De Groene Gaper geurtjes, douchegel en hoestdrank kopen. En nu stopt de drogisterij in Stadsveld ermee. De laatste verkoopdag is in zicht en de opheffingsuitverkoop is begonnen.