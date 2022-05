Hennep in pand van Enschedese prijswinnaars: ‘We hebben er niets mee te maken’

Hoe Jos uit Enschede al veertig jaar overeind blijft in fietsen­land: ‘Wij zijn geen glamourwin­kel’

ENSCHEDE - Toen Jos Harmelink aan de Deurningerstraat begon, kon je kiezen uit twee type fietsen en drie kleuren. Hoe anders is het veertig jaar later. Er is wel meer veranderd. „Dertien inbraken hebben we hier al meegemaakt.”

17 mei