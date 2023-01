Henri Wibier vindt in zijn strijd om voortuintjes steun bij buren en advocaat

Met bekeruit­scha­ke­ling eindigt ook optreden van reserve­doel­man Robin Jalving bij Heracles: ‘Heb m’n visite­kaart­je afgegeven’

De uitschakeling van Heracles Almelo in het bekertoernooi heeft ook consequenties voor Robin Jalving. De 22-jarige doelman mocht tegen Go Ahead Eagles eindelijk zijn debuut maken voor de Almelose club. Voorlopig blijft het daar ook bij voor hem. „Dat is het lot van de reservekeeper.”

13:50