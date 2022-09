Herdenking Twentse razzia van 1941: ‘Negentig procent liep in een kudde achter de heersers aan. Toch zeggen we: wij zijn goed en zij slecht’

„Vorige week had ik het over de oorlog en ze dachten dat ik het over de Oekraïne had.” Dat voorbeeld haalt opperrabijn Benyomin Jacobs aan tijdens de herdenking van de razzia in 1941 in Twente, dinsdagmiddag in Enschede.

Voor hem is die verwarring een reden om deze razzia te blijven herdenken bij het monument voor de synagoge in Enschede. Ook al is het al 81 jaar geleden gebeurd, zijn de kinderen van de omgekomen mannen niet meer leven en dreigen de kleinkinderen het te vergeten.

Bij de razzia op 13 en 14 september in 1941 werden 105 joodse mannen opgepakt en samengebracht in een gymnastieklokaal in Enschede. Vandaaruit werden ze naar het Oostenrijkse concentratiekamp Mauthausen gedeporteerd, waar ze in de maanden erna allemaal werden omgebracht.

Tegenover honderden aanwezigen haalt opperrabijn Jacobs de verwarring over de oorlog aan in een betoog om de razzia te blijven herdenken, maar ook om kritisch te zijn over wat er nu gebeurt. „5 procent van de mensen in de Tweede Wereldoorlog bood verzet, was goed, was bereid zijn leven te riskeren. Negentig procent liep in een kudde achter de heersers aan. Toch zeggen we: wij zijn de goeden en zij zijn de slechten.”

Goed en slecht

Daar ziet Jacobs een parallel met de oorlog die nu heerst. Tussen de Russen en de Oekraïners. In zijn ogen zijn echt niet alle Oekraïners goed en echt niet alle Russen slecht. Op 4 mei herdenkt hij in Leusden de gevallen Russische soldaten. „Zij hebben ons bevrijd. Daar kon je dit jaar met goed fatsoen niet naartoe gaan, dat waren de Russen. Het is makkelijk om met de meute mee te doen, maar bepalen wat goed en slecht is, is niet zo gemakkelijk.”

Opperrabijn Jacobs was een van de vijf sprekers tijdens de herdenking. Ook droegen twee kinderen van de naastgelegen Prinseschool een gedicht voor en lazen zes anderen de namen van alle 105 Twentse mannen die in Oostenrijk de dood vonden.