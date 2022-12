Herenboeren uitverkoren om te boeren op Usseler Es: ‘Hiermee kunnen we 500 monden voeden’

Enschedeër M. (23) vervolgd na ongeval waarbij Eustace en Bart om het leven kwamen

Demy M., de automobilist die in augustus 2020 betrokken was bij een dodelijk verkeersongeval in Enschede wordt door justitie vervolgd. Het Openbaar Ministerie vindt dat M. schuld draagt aan de dood van twee jonge mannen uit Hengelo: Eustace McCauley (28) en Bart Christiaan (30). Het ongeval gaf veel beroering in de stad.

11 december