Herrie om kostbaar kunstwerk in Boekelo, rechter moet veiling in Parijs voorkomen

Opdrachtge­vers voor aanslagen in Twente horen strafeis van 26 jaar en zeven maanden eisen

Tegen Simo D. en Marcus T is woensdagmiddag bij de rechtbank Overijssel door het OM een gevangenisstraf van 26 jaar en zeven maanden geëist voor hun rol en betrokkenheid bij meerdere aanslagen in de Twentse onderwereld in 2016 en 2017. De eisen vallen zo hoog uit vanwege het gruwelijke karakter en de grote gevolgen voor de slachtoffers.

16 november