Het begon met één bolderkar: Enschedeërs halen nu al elke maand 170 kratten boodschappen op tegen armoede

Het einde is nog lang niet in zicht, zegt René Mebius, manager Rode Kruis Twente. „De hulpvragen blijven maar komen. Die ontbijttassen waren specifiek op scholen in Almelo, Hengelo en Enschede. Maar daar speelt dit probleem natuurlijk niet alleen. We zijn heel druk aan het inventariseren op welke scholen ook veel kinderen zonder ontbijt naar de les komen. Het is te gek voor woorden dat voedselnood in Nederland een issue is.”