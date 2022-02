Het duffe imago van walking football moet eraf, vinden ze in Twente: ‘We rollen na afloop geregeld uit de kantine’

Enschede vindt na lang zoeken plek voor woonwagens: tien standplaat­sen aan Windmolen­weg

ENSCHEDE - In de zoektocht naar geschikte locaties voor woonwagens is Enschede uitgekomen aan de Windmolenweg. Daar, op een perceel grond direct na de fietsbrug over de Auke Vleerstraat richting Boekelo, worden tien plekken ingericht.

18 februari