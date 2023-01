‘Het komt allemaal door woke, zelfs Jip & Janneke mag niet meer’

Hoe gaat het met...? Chantal en Georgio uit Oldenzaal begonnen in oktober met Pokémonwin­kel: ‘Als je dat goed doet, kan je flink geld verdienen’

OLDENZAAL - In augustus 2022 kwam het nieuws naar buiten, in oktober opende de winkel. Chantal Fung en Georgio Pan besloten de stap te zetten en een eigen Pokémonwinkel te beginnen in hartje Enschede: Mojocards. Hoe gaat het nu met de ondernemers uit Oldenzaal?

30 december