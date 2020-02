Het Nederlandse avontuur van Hudson’s Bay: 184 miljoen verlies in drie jaar tijd

Video Eerste bevalling in bad met medische indicatie in ziekenhuis MST

21:57 ENSCHEDE - Amper een week oud, maar baby Ava uit Enschede is nu al extra bijzonder. Haar moeder Fleur Blokhuis is de eerste Twentse met een medische indicatie die in bad mocht bevallen in MST. De bevalling verliep uitstekend. „Het was of ze zwemmend bovenkwam.”